МВФ сегодня выделит Украине $1,89 млрд

Международный валютный фонд в четверг выделит Украине первый транш по кредитной линии stand by в размере $1,89 млрд. Об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Танос Арванитис в ходе телефонной пресс-конференции, информирует «Интерфакс-Украина». «$1,89 млрд будет выделен уже сегодня. Вторая часть будет предоставлена после первого пересмотра программы stand by», - сказал Арванитис. Как уточнил журналистам постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер, первый пересмотр программы stand by будет проведен в октябре-ноябре текущего года. Арванитис также отметил, что в 2011 году Украина может получить в рамках программы stand by 4 млрд SDR (специальные права заимствования). В настоящее время текущая ставка по кредитной программе stand by составляет около 2,5%, в дальнейшем она может изменяться в зависимости от ставок на рынке. Альер, в свою очередь, отметил, что на протяжении первых трех лет Украина будет выплачивать только проценты за пользования кредитом МВФ, а по истечении этого срока страна должна начать выплаты по телу кредита.