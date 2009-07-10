Украинские ПХГ как залог европейской энергобезопасности

Использование наших избыточных емкостей подземных хранилищ газа (ПХГ) для хранения газа европейских компаний увеличит наши заработки и создаст новое направление в сервисе «Нафтогаза».

В конце концов, это поможет Украине одним выстрелом убить двух зайцев - сделать существенный шаг в сторону энергетической интеграции в ЕС и уменьшить угрозу последующих газовых войн.



Энергетические угрозы...



Подписав январские контракты с «Газпромом», Украина создала себе ряд проблем, самая большая из которых – наивысшая в Европе базовая цена на газ. О том, что газовый контракт с Россией от 19 января несовершенен, с недавних пор начала говорить и украинский премьер-министр. Хотя от украинской стороны в течение прошедших месяцев никто не сделал даже попытки, чтобы подкорректировать контракт, а первое полугодие, предназначенное для этого, уже подошло к концу.



В то же время у нас даже по сравнению с центрально-восточными соседями в два раза ниже тарифы на транзитные услуги по транспортировке газа. При нынешних условиях эта цены должны расти. Ведь если уменьшаются объемы транспортировки, постоянные расходы остаются прежними, увеличивается цена технологического газа, который используется для работы компрессорных станций, то все больше постоянных расходов ложится на единицу прокачанного газа.



По утверждению наших должностных лиц, существуют некие устные договоренности между украинским и российским правительствами о том, что Россия не будет штрафовать Украину за недобор нами законтрактованного объема газа. Однако эти договоренности не зафиксированы в изменениях к контрактам. Представители «Газпрома» даже на международных конференциях намекают на то, что они имеют право при случае выставить «Нафтогазу» значительные штрафы за невыполнение контрактных условий.



Западные эксперты также утверждают, что «Газпром» как совладелец РУЭ может в любое время попробовать вернуть себе те 11 млрд кубометров «газа Фирташа», как когда-то говорили, «по вновь открывшимся обстоятельствам».



Следовательно, вполне вероятно, что, держа Украину на крючке, Россия может попытаться получить украинскую ГТС бесплатно, точнее в счет штрафов. То есть Москва теоретически может создать Украине такие условия, чтобы мы по штрафам задолжали так много, что только украинская ГТС будет соизмеримой за это компенсацией. Услышать какие-то специфические требования от россиян мы можем в самое неудобное для украинской власти время - во время выборов.



Уже для всех очевидно, что Россия редко руководствуется принципами рыночных отношений, о которых, тем не менее, очень часто вспоминает. Россияне и сегодня занимаются тем, что политики называют дезагрегацией монолитности ЕС. Несмотря на призывы Брюсселя к членам ЕС говорить в энергетической сфере «одним голосом», Россия отдает предпочтение двусторонним отношениям. За лояльность к России «Газпром» благодарит более дешевым, чем в других странах, газом. Такая политика России нарушает монолитность ЕС, его состоятельность вести единую политику и даже становится испытанием его жизнеспособности.



...и возможности



1 декабря 2005 года Украина подписала меморандум об интеграции украинской энергетики в энергетику ЕС, а в марте прошлого года – еще и брюссельскую декларацию о модернизации украинской ГТС. Однако конкретных шагов для реализации обоих документов Киев сделал совсем мало. Наша политика очень странная, ведь мы постоянно нагружаем партнеров своими проблемами, но не создаем для них никаких преференций.



Активный объем ПХГ, которым обладает Украина, составляет 32 млрд кубометров. Если в модернизацию ПХГ вложить несколько сотен миллионов долларов, что для отрасли не такие уж большие деньги, то объем этих хранилищ можно увеличить еще на 6-7 млрд кубометров. Для собственных нужд Украине достаточно 25-26 млрд кубометров. Соответственно, остальное место в наших ПСГ можно предложить для хранения газа иностранным компаниям и заработать на этом дополнительные деньги. Подобный прецедент уже был. Несколько лет назад компания MOL даже подписала предварительные договоренности о хранении своего газа в украинских ПХГ. То есть какой-то опыт в этом у нас уже есть.



Наши газохранительные ресурсы одни из наибольших в Европе. Для примера: в Италии или Германии национальные ПХГ составляют по 8-10 млрд кубометров. То есть мы достаточно легко можем создать новые объемы ПХГ, соизмеримые с ПХГ ведущих европейских государств. Если принимать во внимание российские ПХГ, то украинская доля в общеевропейских газохранительных ресурсах составляет 20%, а без учета России - почти треть от всех европейских ПХГ.



Для нас активное использование собственных подземных хранилищ чрезвычайно выгодно. Во-первых, думаю, за хранение газа в наших ПХГ европейские клиенты согласятся платить среднеевропейскую цену, то есть гораздо выше той, которую нам за это сейчас платит Россия. Во-вторых, это более эффективное использование собственной инфраструктуры. В-третьих, это реальная интеграция в ЕС, ведь так Украина становится частью евросоюзной энергетической безопасности. В-четвертых, если бы европейцы начали хранить свой газ в наших ПХГ уже с этого года, то и на модернизацию и увеличение вместимости наших ПХГ они бы с большей легкостью выделили средства.



Кроме того, если бы наши ПХГ были бы под завязку заполнены газом и там бы хранилась собственность ЕС, резко бы уменьшился эффект от российских газовых войн. Например, когда Россия осенью прошлого года в ответ на согласие чешского правительства разместить у себя системы ПРО почти наполовину лимитировала поставку туда своей нефти, чехи включили свои 120-дневные запасы и открыли альтернативные нефтепроводы из других источников. Притом даже цена на нефть для страны не изменилась. Россия сразу же опомнилась и возобновила прокачку нефть, поскольку могла без какой-либо для себя выгоды потерять чешский рынок. Так же мы можем намного уменьшить мотивацию России для новых газовых войн и с помощью наших ПХГ.



Европа в такой услуге потенциально заинтересована. Зато Россия относится к этому прохладно. Даже выдумывает какие-то странные условия для своего участия в таких проектах. Москва заявила, что пока у нее не будет какой-то части собственности в наших ПХГ, то для нее хранить свой газ там будет некомфортно. Абсурдность такой позиции напоминает мне гипотетическую ситуацию, если бы я в качестве условия поселения в какую-то гостиницу поставил перед ее владельцами получение мной доли в правах на собственность. Поэтому объективной причины для России отказываться от этого нет. Можно лишь констатировать, что сейчас Москва не готова присоединиться к таким проектам.



Однако без участия России тут не обойтись. И Украина совместно с представителями ЕС должна инициировать переговоры, тем самым демонстрируя свои европейские стремления и борясь за дополнительные доходы, которые будут финансово оздоравливать «Нафтогаз», переживающий сейчас не лучшие времена. Ищите - и найдете!