Украина с августа будет начислять россиянам пеню?

Фонд госимущества Украины с понедельника, 2 августа, может начать начислять пеню в случае неуплаты до этого времени управляющей компанией «Брянский машзавод» (РФ) необходимых денежных средств за приобретенный на конкурсе 76%-ный пакет акций ХК «Лугансктепловоз», срок уплаты за который, согласно договору купли-продажи, наступил 29 июля. «По законодательству в случае неуплаты покупателем средств за пакет ФГИ обязан, выждав пару дней, начать начислять пеню. При этом параллельно юристы ФГИ по обращению бухгалтерии должны принять предусмотренные в этом случае меры, в частности, сначала предупредительные», - сообщил источник «Интерфакс-Украина» в правительстве. В то же время официального подтверждения о начале начисления пени со 2 августа в ФГИ пока получить не удалось. Агентству пока также не удалось получить комментарий российского «Трансмашхолдинга», в состав которого входит УК «Брянский машзавод». Источник в правительстве также отметил, что некую неопределенность в ситуацию внесло решение Высшего хозяйственного суда Украины, которым отменено решение Хозсуда Киева о возврате российскому инвестору суммы за приобретенные им на конкурсе в 2007 году 76% акций «Лугансктепловоза» не 292 млн грн, а долларового эквивалента (т.е. $58 млн, или на сегодня – более 450 млн грн), тогда как при повторной покупке этого пакета в июне 2010 года, несмотря на большую сумму в гривнях, стоимость пакета составила $51 млн. По решению ВХСУ, дело направлено на повторное рассмотрение. Как сообщалось, опираясь на решение Хозсуда Киева, Кабинет министров Украины 21 июля принял распоряжение, согласно которому ФГИ и УК «Брянский машзавод» заключат мировое соглашение и договор о зачете встречных требований, в рамках которого российский инвестор вновь получит 76% акций ОАО «Лугансктепловоз» и обе стороны будут освобождены от встречных денежных расчетов. В ФГИ отметили, что в соответствии с постановлением, уже ведется работа по подготовке мирового соглашения. Покупатель пакета должен был 29 июля внести половину средств за приобретенный пакет, однако этого не произошло.