Украина заинтересовалась иранской нефтью

Украинско-иранские экономические отношения очень важны для обеих стран. В частности, в развитии сотрудничества заинтересованы отечественные нефте- и газодобывающая отрасли, а также самолетостроение. Такое мнение высказал сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Акбаром Гасеми-Алиабади. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе правительства. Стороны обсудили вопросы двусторонней торговли и научно-технического сотрудничества. Тигипко подчеркнул, что после прошлогоднего спада двусторонняя торговля начала восстанавливаться быстрыми темпами. Так, украинский экспорт в Иран с начала года вырос более чем на 40%, а импорт - более чем на 60%. «На Ближнем Востоке Иран является одним из ключевых торговых партнеров Украины. Важно, что значительную долю украинского экспорта в Иран составляет высокотехнологичная продукция машиностроения», - отметил чиновник. Тигипко отметил большой потенциал сотрудничества в области самолетостроения. Как известно, Иран уже производит и эксплуатирует самолеты Ан-140, есть заинтересованность иранской стороны в покупке и лицензионном сборе Ан-148. «Также есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве в нефте- и газодобыче. Иран обладает большими залежами этих полезных ископаемых, а Украина - многолетним опытом и технологиями. Обе стороны настроены на взаимовыгодное сотрудничество», - отметил Тигипко.