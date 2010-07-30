«Борисполь» получил кредит от японского банка в размере 72 млн грн

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выделил Международному аэропорту «Борисполь» 72,79 млн гривен – транш в рамках кредита от японской стороны. Деньги будут направлены на строительство терминала D. Напомним, победителем тендера на строительство терминала D в «Борисполь» стала турецкая компания Dogus Alarko YAD. Проект реализуется на средства JBIC, пишет «Дело». 29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития «Борисполя» на срок 30 лет и на сумму $180 млн. 3 мая 2007 года Международный аэропорт «Борисполь» объявил о начале предварительной квалификации по выбору генерального застройщика для реализации проекта строительства нового терминального комплекса аэропорта. Завершить строительство планируют до конца 2010 года. Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства будет составлять 1500 пас/час пик. В июле 2008 года был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа Dogus Alarko YAD.