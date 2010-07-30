Кредит МВФ уже приносит результаты

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень - до «В плюс» с «В» в связи с одобрением Международным валютным фондом (МВФ) новой кредитной программы для Киева, сообщает «Интерфакс-Украина». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте повышен до «ВВ минус» с «В плюс», говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - стабильный. По мнению экспертов агентства, решение МВФ о выделении нового кредита повышает шансы на проведение политики, ориентированной на стабильное развитие экономики, снижает уязвимость Украины к внешним воздействиям.