Россияне в Ан-148 хотят украинские моторы заменить на российские

В России решили проверить, какой двигатель следует поставить на самолет Ан-148 - запорожский двигатель Д-436-148, который применяется в самолете на данный момент, или российско-французский двигатель Snecma. Для этого авиакомпания «Россия» решила передать самолет Ан-148 Воронежскому авиазаводу (ВАСО), пишет «Коммерсант-Украина». В пресс-службе ГП «Антонов» рассказали, что знают о планах россиян. Пресс-секретарь предприятия Оксана Трофимчук заявила, что установка нового двигателя требует согласия разработчика. От более подробных комментариев она отказалась. Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев считает такой поворот событий давлением на предприятие: «Россия хочет, чтобы мы снизили стоимость двигателя, но этого не произойдет, потому как у нас сертифицированная продукция и есть спрос». По словам господина Богуслаева, ВАСО не может произвести разработки без одобрения «Антонова». К тому же в России SaM146 должен пройти сертификацию. Представитель российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) отмечает, что тестирование может проводиться и без согласия завода «Антонова». Однако, по словам директора Центра политического и экономического анализа Александра Кавы, установка SaM146 требует сертификации, а для этого необходимо согласие разработчика. «Впрочем, если Россия захочет получить согласие, а «Антонов» откажет, то они найдут рычаги в правительстве и быстро договорятся», – полагает партнер юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко. Александр Кава добавляет, что в случае, если стороны договорятся об испытании нового двигателя, будет необходимо создать новый пилон (опора, на которую крепится двигатель), что требует больших средств и может занять год-полтора. «Для любых сертификаций и новых разработок нужны средства, а у «Антонова» их нет. Если ВАСО готово профинансировать, украинское предприятие не будет против», – говорит Роман Марченко.