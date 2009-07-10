Сергей Яременко: Хотите аграрную страну? Нюхайте цветочки!

10 июля 2009, 14:01

Не важно, каким будет курс гривни. Важно вылить из карбюраторного двигателя солярку.

Финансово-экономический кризис длится уже так долго, что мы начинаем привыкать к этому состоянию. Тем не менее, нас по-прежнему пугают прогнозы высокой инфляции, девальвации гривни, краха банковской системы…
Экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко считает, что эти вопросы – второстепенны. Эксперт постарался рассказать читателям «Главреда», в чем состоит истинная причина наших экономических проблем.

Сергей Яременко с горечью заметил, что, несмотря на многочисленные оценки, предупреждения, прогнозы, советы ведущих экономистов страны, они, к сожалению, игнорируются представителями монетарной и экономической власти – Национального банка и правительства. «И у экономистов опускаются руки», - признался Сергей Яременко.
Тем не менее независимые экономисты продолжают анализировать ситуацию, сложившуюся в отечественной экономике, и предлагать пути ее разрешения – «чтобы хотя бы общественность понимала, что происходит и к чему это ведет».
Вопросы: «Каким будет курс? Какие банки повалятся? Сколько банков останется на плаву?» - Сергей Яременко назвал производными от более глобальных процессов, происходящих в экономике. Размениваясь на мелочи, мы перестали замечать причины их возникновения.
Экономист продемонстрировал логику Нацбанка и правительства, постоянно произносящих слова «инфляция» и «курс», на таком примере: «Если в карбюраторный двигатель залить солярку, то любой специалист скажет, что это неизбежно приведет к выходу из строя этого механизма. Но нас не пугает то, что залили солярку вместо бензина. Мы начинаем высчитывать, сколько солярки залито, какого качества и т.д. В этих мелочах и теряется суть процесса. Вместо того, чтобы беседовать о логике и экономических причинно-следственных связей, мы спрашиваем: какая инфляция?»
Процесс, происходящий сегодня в отечественной экономике, Сергей Яременко назвал страшным словом «стагфляция» - «падение производства и экономической жизни на фоне развития инфляции».

Состояние экономики будет ухудшаться. Три причины

Сергей Яременко назвал три основные причины, из-за которых нам не стоит рассчитывать на оживление экономики в обозримом будущем. Прежде всего это обязательства, зафиксированные в меморандуме с Международным валютным фондом. В частности, среди множества пунктов этот документ содержит и требование борьбы с инфляцией. Экономист напомнил, что ни в Германии, ни в Англии, ни в других европейских странах борьба с инфляцией не является приоритетом. «Ангела Меркель высказалась достаточно жестко: «Плевала я на инфляцию, если у меня не будет занятости и роста».
У Нацбанка Украины, в отличие от европейских коллег, отсутствует понимание логики событий. Поэтому монетарное руководство страны прибегает к жесткой монетарной политике, ведущей к денежному голоду. Сергей Яременко оценивает деятельность НБУ как «инертную, аморфную и безучастную как по отношению к банковской системе, так и по отношению к экономике» - «он не рефинансирует коммерческие банки, он объявляет ставку, но не придерживается ее, объявляя ставку, он не обеспечивает деньгами на рефинансирование и т.д.»
Подписав меморандум с МВФ, правительство и Нацбанк лишились самостоятельности в действиях. «Украина в лице монетарной и экономической власти превратилась из субъекта в объект – она выжидала, дадут ли ей очередной транш».
В таких условиях мы не можем ожидать роста экономики, уверен экономист. «Мало того, мы не можем выполнить те задачи, которые выполняют правительства остальных стран» и, прежде всего, мы не имеем возможности поддерживать отечественного производителя, как это делают другие страны, «закрывшись и ограничив импорт».
Транш кредита МВФ стал навязчивой идеей, о нем говорят как о единственной панацее. Но так ли это на самом деле? Суммы порядка 3 миллиардов долларов на оживление экономики Сергей Яременко назвал «несчастными» и «несопоставимыми» с реальными потребностями страны. «Что такое 3 миллиарда для Украины? Ничего», - сказал он.
Вторая ошибка – установить плавающий курс валют. Эту задачу Сергей Яременко считает «заранее невыполнимой». По его словам, курс гривни не может быть плавающим уже по той причине, что украинская национальная валюта не является свободно конвертируемой. «Плавающий курс возможен только как курс валют, которые являются резервными и которые торгуются одна против другой на мировом валютном рынке», - пояснил эксперт.
В контексте Украины плавающий курс – «это блеф, это несостоятельность, это теоретический нонсенс». Но монетарное и экономическое руководство страны слепо верит своему «гуру» - МВФ - который «завалил десятки стран на этом тезисе».
«Никогда гривня не будет плавать. Она будет или рушится в одну сторону, или укрепляться в другую», - заявил Сергей Яременко.
Третий элемент, «абсолютно необъяснимый ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения практики, которая проводится в других странах», – учетная ставка. По словам экономиста, в Украине она чрезвычайно высока и составляет 12%, в то время как в мире эта цифра колеблется от 0% до 3%. Высокая учетная ставка, т.е. дороговизна денег, приводит к тому, что товар отечественного производителя становится неконкурентоспособным – высокий процент учетной ставки закладывается в стоимость товара.
Кроме того, есть фактор, который дополнительно подстегивает инфляцию – непрогнозируемость. Сегодня никто не может с уверенностью сказать, каким будет курс валют, какой будет монетарная политика Нацбанка, когда Украина получит очередной транш кредита и как он будет использован. «Бизнес не может вести эффективную политику в таких условиях», - уверен Сергей Яременко.

Хотите аграрную страну? Нюхайте цветочки!

«Крупица оптимизма» экономиста заключается в том, что украинский бизнес никогда не отличался законопослушанием. «В моменты подъема мы могли выполнять правила. В моменты падения мы уходили в ту нишу, которая давала возможность выжить», - говорит он.
В том, что Украина выживет, Сергей Яременко не сомневается. Но какой ценой? «Неправильное исполнение монетарных концепций» практически погубило высокотехнологические отрасли промышленности Украины. Вдобавок к этому кризис сделает еще более примитивной структуру нашего производства. «Останутся наиболее примитивные отрасли, которые только обеспечивают жизнедеятельность», - спрогнозировал эксперт.
Возможно, быть аграрной страной – не худший удел? «Хорошо, нюхайте цветочки, - отвечает Сергей Яременко, - но тогда не претендуйте на тот же уровень жизни, который вы ищите в Европе, потому что ВВП и добавленная стоимость при такой экономике не могут обеспечить тот уровень жизни, которого вы требуете».
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь.
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