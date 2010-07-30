К осени инфляции перепрыгнет все прогнозы Кабмина

Инфляция в 2010 году может существенно превысить прогнозируемый правительством уровень. Вместо ожидаемых 10% аналитики уверенно обещают все 15%. Такой темп роста цен сегодня кажется маловероятным, ведь в январе-июне инфляция составила всего 3,3%, а в мае-июне была зафиксирована дефляция. Однако ситуация кардинально изменится осенью, отмечает »Дело». Виной тому два фактора. Первый - подорожание газа для населения с 1 августа на 50%, а также увеличение коммунальных тарифов, которое запланировано на октябрь. В сумме только это может ускорить годовую инфляцию на 5%. Как объясняет директор экономических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумкова Василий Юрчишин, в потребительской корзине большая доля тарифов сферы ЖКХ, поэтому повышение цен на газ, тепло и воду непременно скажется на темпах инфляции. «То есть, если сейчас правительство рапортует, что мы вышли на уровень инфляции в годовом исчислении на уровне менее 10% - 8-9%, то, учитывая влияние фактора подорожания газа, мы выходим на уровень инфляции прошлого и позапрошлого годов», - констатирует эксперт. Второй фактор, который помешает планам правительства удержать ценовую стабильность, - установившаяся в стране рекордно жаркая погода. Климатический фактор спровоцировал резкое снижение урожая и рост цен на зерновые. В полной мере оценить влияние погоды можно будет по окончании уборочной кампании. Но уже сейчас стоимость зерна на внутреннем рынке пошла вверх, провоцируя рост цен на хлеб и другие продукты питания. Эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь прогнозирует, что повышение стоимости газа прямо прибавит к инфляции 2% и опосредованно еще 2,5% из-за роста тарифов на горячее водоснабжение и другие услуги. Напомним, цены на природный газ для населения НКРЭ повысила в среднем на 50%. В новом отопительном сезоне, стартующем с 15 октября, уже будут актуальны новые тарифы. Повышение стоимости тепла и горячей воды составит от 20 до 30% в зависимости от региона. «Повышение стоимости газа непременно коснется повышения ЖКХ-тарифов, а значит, и стоимости в сфере услуг в общем», - продолжает Василий Юрчишин. Эффект такого повышения может проявиться уже в ближайшие месяцы. «Если проанализировать ценовую динамику, то цены традиционно повышаются осенью. Всегда должен быть лаг между внедрением и явным результатом. Думаю, результат мы увидим в октябре и, особенно, в ноябре, когда в полной мере начнется отопительный сезон», - говорит он.