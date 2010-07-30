Кабмин ради 3 млрд готов уничтожить АПК?

Разработанный правительством законопроект № 7016, который вчера был внесен в Верховную раду, предусматривает исключение из закона «О господдержке сельского хозяйства» нормы об освобождении производителей сельхозпродукции от уплаты НДС. Документ уже согласован с Минфином, ГНАУ, Минэкономики, Минюстом и Госкомпредпринимательства, отмечается в пояснительной записке. Получить комментарии в Кабмине и Минагрополитики не удалось. Аграрии не платят НДС с 1999 года, напоминает «Коммерсант-Украина». «Именно благодаря этому сельскохозяйственной отрасли удалось выжить и встать на ноги, – уверен гендиректор агрокомпании «Укрзернопром Агро» Евгений Ленг. – До того как эта норма была одобрена, агросектор в стране не развивался». Учитывая, что последние два года из-за кризиса аграрии были вынуждены торговать сельхозпродукцией по низким ценам, а в нынешнем году из-за плохих погодных условий получили плохой урожай, это очень несвоевременное решение, считает господин Ленг. По оценкам экспертов, в нынешнем году к продовольственной пшенице можно будет отнести не более 35% пшеницы (для сравнения: в 2009 году – 40-50%). Во многих странах, в частности в ЕС и США, сельхозпроизводители имеют специальный режим налогообложения, подчеркнул Евгений Ленг. В случае одобрения инициативы ежегодные поступления в госбюджет могут увеличиться приблизительно на 3 млрд грн, подсчитал председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич. При этом он считает, что возвращение НДС ухудшит финансовое положение всего агросектора, особенно небольших фермерских хозяйств, которые будут вынуждены уйти с рынка: «Увеличение налоговой нагрузки неизбежно приведет к подорожанию всех продуктов питания в стране – цены на сельхозпродукцию вырастут в среднем на 10%». Попытки отменить льготный режим налогообложения для сельхозпроизводителей предпринимались уже несколько раз. С такой инициативой, по словам Томича, выступал, в частности, экс-министр финансов Виктор Пинзенык. «Но Верховная Рада прислушивалась к общественным организациям и отклоняла законопроект», – отметил он. Об отказе поддерживать инициативу вчера заявил народный депутат Партии регионов Виктор Бондаренко. «Польза для бюджета будет незначительной, но поставит в сложные условия аграриев, которые окажутся без средств на лизинг сельхозтехники, закупку удобрений», – сказал господин Бондаренко. «Не может быть и речи о поддержке инициативы, которую правительство разработало в рамках унизительных требований МВФ, но которая бьет по агросектору, – заявил народный депутат Компартии Леонид Грач. – Я уверен, что наша фракция будет голосовать против – мы не поднимем руку на вымирающее село».