ГНАУ создаст подразделение по борьбе с «интеллектуалами»

В составе налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) создается Главное управление специальных расследований, сообщает Лига. Его появление первый заместитель председателя ГНАУ - начальник налоговой милиции Виктор Шейбут объяснил «необходимостью адекватного реагирования на рост интеллектуальной преступности в экономической сфере и усиления борьбы с этими негативными проявлениями». По его словам, в последнее время в Украине наблюдаются тенденции к росту «высокоинтеллектуальных» способов и инструментов совершения преступлений в экономической сфере, так называемой «беловоротничковой» преступности. К таким инструментам принадлежат электронный банкинг, карточки пополнения электронных кошельков, скетч-карточки и т. п. В ГНАУ отмечают, что создание нового подразделения в составе налоговой милиции отвечает требованиям Международного валютного фонда и Всемирного банка относительно усиления комплекса мер, направленных на вывод экономики из «тени».