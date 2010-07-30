Кабмин вновь собирается обогатиться за счет курильщиков

С 1 января 2011 года специфическая ставка акцизного сбора (определяется в гривнах) и минимальная налоговая нагрузка на табачную и алкогольную продукцию увеличатся на 6,9%. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1553 от 29 июля, сообщает «Коммерсант-Украина». Таким образом специфическая ставка на сигареты с фильтром увеличится с 90 грн до 96,21 грн за 1 тыс. шт. (минимальное налоговое обязательство за каждое собственное название – на 10,35 грн - до 160,35 грн за 1 тыс. шт.), без фильтра – с 40,25 грн до 43,03 грн за 1 тыс. шт. (на 3,97 грн - до 61,47 грн за 1 тыс. шт.). Повышение акциза не коснется натуральных виноградных вин (0,01 грн/л), увеличится, в частности, на крепленые вина (на 3 коп. - до 0,53 грн/л) и спирт – с 34 грн до 36,35 грн за 1 л стопроцентного спирта. Как рассказала заместитель министра финансов Татьяна Ефименко, в следующем году индексация принесет бюджету дополнительно более 500 млн грн. По ее словам, в 2011 году правительство ограничится только индексацией и не будет повышать акцизы. Увеличения ставок можно ожидать в 2012 году, прежде всего на табачные изделия. «В сравнении со странами ЕС и Россией у нас есть резерв увеличения, если брать удельный вес акцизного сбора в цене табачных изделий. У нас он ниже, чем в любой другой стране, поэтому наши товаропроизводители получают больше прибыли. Мы координируем динамику роста сбора с динамикой в соседних странах, чтобы не стало невыгодно у нас продукцию производить, и не было контрабанды», – заявила она. На сколько вырастут цены на сигареты (последний раз были повышены 1 июля), производители говорят неохотно, предполагая, что рост будет чуть выше размера индексации. «Ценовая политика компании формируется с учетом многих факторов, рассматриваемых комплексно. Среди этих факторов – покупательная способность населения, акциз, себестоимость сырья и производства, колебания курсов валют, инфляция. Решение о пересмотре цен принимаются с учетом всех вышеперечисленных факторов ценообразования, – говорит руководитель отдела корпоративных связей «Бритиш Американ Тобакко Украина» Андрей Криль. – Мы с пониманием относимся к желанию государства увеличивать бюджетные поступления и как производитель хотим иметь возможность участвовать в обсуждении этих вопросов». В свою очередь директор по правовым вопросам ЛВЗ «Хортиця» Геннадий Васюков отмечает, что стоимость алкогольной продукции в рознице зависит не только от ставки акциза (с 1 сентября повысится до 39,4 грн, а с учетом индексации в январе – до 42,12 грн), но и от цены на спирт. «Следующим логичным шагом правительства должно стать введение новых минимальных розничных цен. Сегодня их необходимо повышать на водку, поскольку нынешняя цена уже не отвечает реалиям рынка, и поднимать ее надо как минимум до 20 грн за 0,5 л», – говорит господин Васюков.