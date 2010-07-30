В Минэкономики не видят причин для инфляции

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не приведет к всплеску инфляции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель Министра экономики Украины Анатолий Максюта, пишет Лига. «Сегодня у нас показатели достаточно низкие, и мы предполагаем, что до конца года мы уложимся в прогнозируемый уровень, возможно, он будет даже несколько ниже, чем мы прогнозируем, так как у нас третий месяц подряд дефляция. Пока мы тут никаких проблем не видим... Что касается повышения тарифов, акцизов... оно, безусловно, повлияет на некоторый рост по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день, но в целом по году мы не превысим то, что заложено в расчетах бюджета», - сказал Максюта. Максюта также отметил, что в планах на следующий год - дальнейшее снижение инфляции. Напомним, в макропоказателях на 2010 год правительство заложило инфляцию на уровне 13,1%. Ранее в Министерстве экономики заявляли, что инфляция по итогам года не превысит 10%.