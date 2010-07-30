Украине мало кредита МВФ

Украина до конца текущего года планирует провести переговоры и подписать с международными финансовыми организациями (МФО) соглашения о системных займах и привлечении инвестиций на сумму 3,9 млрд долл. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Анатолий Максюта, пишет УНИАН. «Вообще в 2010 году есть возможность провести официальные переговоры и подписать международные договоры ориентировочно на 3,9 млрд долл. Но это не значит, что все эти деньги уже в этом году поступят в Украину», - сказал Максюта. В частности, он отметил, что в текущем году планируется получить системный заем на политику развития от Всемирного банка в размере 500 млн долл. Также ожидается получить вторую часть займа на рекапитализацию банков в размере 350 млн долл. от ВБ – первая часть в сумме 400 млн долл. была получена ранее. Замминистра отметил, что инвестиции от МФО планируется привлечь для реабилитации гидроэлектростанций – 60 млн долл., строительство железных дорог – 500 млн, строительство воздушных линий электропередач – 175 млн, проекты энергоэффективности – 300 млн.