Эксперт: Первый кредит МВФ - критический, следующие - имиджевые

Первый транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиарда долларов, который Украина получила вчера, более критичен для страны, чем следующие. Об этом заявила во время пресс-конференции в «Главред-медиа» ведущий исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий. Она объяснила свою точку зрения тем, что первый транш нужен для того, чтобы закрыть дыру в бюджете и профинансировать расходы, уже заложенные в бюджет. Следующие транши кредита, по мнению экономиста, являются более имиджевыми вещами. «Если МВФ откажет в этих кредитах, то это чрезвычайно негативно повлияет на имидж Украины для инвесторов и других международных финансовых организаций, например для Мирового банка, Европейской комиссии и тому подобное. То есть транши следующих лет являются более критическими для имиджа Украины, но не для экономической и фискальной ситуации в стране», - объяснила Бетлий. Это дает основания надеяться на то, что нынешнее правительство не будет повторять ошибки предыдущего и использует деньги прозрачно и по назначению, осуществляя проведение конкретных реформ, которые требует МВФ. «Сегодня МВФ, учитывая негативный опыт сотрудничества с Украиной прошлых лет, достаточно осторожен. В настоящий момент он дал один транш, а если будут выполнены условия, то дадут и второй транш», - отметила Бетлий.