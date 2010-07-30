Лисицкий: Главный инвестор Украины - «маленький и рядовой» (ФОТО)

Член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, экономист Виктор Лисицкий считает, что у Украины дела идут не так уж и плохо, если с ней решил возобновить сотрудничество Международный валютный фонд - «самая мощная мировая организация, которая имеет огромный опыт работы в вопросах вытягивания стран из кризисов и обеспечения финансовой стабилизации этих стран». И при этом важно, чтобы на это возобновление сотрудничества МВФ и Украины обратили внимание не только иностранные инвесторы, но и украинские предприниматели и бизнесмены, заявил Лисицкий во время пресс-конференции в «Главред-медиа». При этом он отметил: «Я обращаюсь к теме возобновления доверия нашего бизнеса к государству, потому что главный инвестор нашего экономического роста - не прямые иностранные инвестиции. Наш главный инвестор - маленький и рядовой, который несет свои небольшие средства в банки, а банки разворачивают их кредитование». В то же время эксперт высказал мнение, что позавчерашнее решение Совета директоров МВФ о возобновлении кредитования Украины свидетельствует об определенной наивности Фонда. Поскольку МВФ искренне надеется на то, что власть Украины начнет решать «вопрос ускорения роста эффективности производства и коренного изменения качества роста», объяснил Виктор Лисицкий.