МинАПК объяснили, как законно продавать плохое зерно

Изменять стандарты на зерно в Украине нет необходимости. Об этом сообщил директор Департамента стандартизации и метрологии Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Украины Андрей Нелепов, сообщает УНИАН. «Вносить изменения в стандарты на зерно из-за плохих погодных условий необязательно, поскольку вопрос относительно реализации сельскохозяйственной продукции с отклонением по качеству требований стандартов на сегодня урегулирован Декретом Кабинета Министров Украины «О государственном надзоре за выполнением стандартов, норм и правил и ответственность за их нарушение», – отметил Нелепов. В соответствии с отмеченным документом, правительство должно предоставить разрешение на реализацию сельскохозяйственной продукции с отклонением по качеству от требований стандартов в счет выполнения государственного заказа. Таким образом, Министерству аграрной политики Украины целесообразно разработать и подать на утверждение Кабинета Министров Украины соответствующее распоряжение относительно разрешения на закупку зерна пшеницы 2010-2011 маркетингового года с отклонением от требований национального ГОСТ 3768:2010 «Пшеница. Технические условия» без его изменения.