Украины получила деньги за парниковые газы

Украина продала Японии очередные 15 млн единиц установленного количества выбросов парниковых газов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального агентства экологических инвестиций Сергей Орленко, пишут Українські Новини. По его словам, средства были перечислены 29 июля в рамках 2 транша по договору по продаже Японии единиц выбросов от 2009 года. При этом он отказался назвать сумму перечисленных средств, сославшись на конфиденциальность такой информации. Орленко уточнил, что данные средства будут направлены на реализацию ряда проектов по энергоэффективности. В частности, в 2010-2011 годах планируется осуществить проекты по энергосбережению в школах, больницах и других объектах социальной сферы. Проекты будут реализованы на 550 объектах в Крыму, Сумской, Ивано-Франковской и Луганской областях. Второй транш является завершающим в рамках договоренностей стран. Напомним, в марте 2009 Украина договорилась о продаже 30 млн единиц установленного количества выбросов парниковых газов Японии. В прошлом году Япония осуществила 1 транш за проданные Украиной 15 млн единиц установленного количества выбросов. Тогдашний премьер Юлия Тимошенко прогнозировала, что эти 15 млн единиц в рамках 1 транша будут проданы за 4,5 млрд гривен.