Кабмин перекроил средства по госпрограммам

Кабинет Министров Украины согласно закону о Госбюджете-2010 распорядился передать 490 тыс. грн бюджетных средств, предусмотренных Государственному комитету по вопросам регуляторной политики и предпринимательства по программе «Руководство и управление в сфере регуляторной политики и предпринимательства», Государственному агентству по инвестициям и развитию. Текст соответствующего распоряжения (№1562-р) обнародован на Правительственном портале. Средства передаются по программе «Руководство и управление в сфере инвестиционной и инновационной деятельности» (расходы - 490 тыс. грн, в том числе на оплату труда - 360,3 тыс. грн). Министерству образования и науки и Госинвестиций поручено передать бюджетные средства, предусмотренные на программу «Руководство и управления в сфере образования и науки» и «Руководство и управление в сфере инвестиционной и инновационной деятельности», в сумме 965,6 тыс. грн (расходы - 965,6 тыс. грн, в том числе на оплату труда - 707,9 тыс. грн) и 490 тыс. грн (расходы - 490 тыс. грн, в том числе на оплату труда - 360,3 тыс. грн) Государственному комитету по вопросам науки, инноваций и информатизации по программе «Руководство и управление в сфере научно-технической и инновационной деятельности» (всего 1,4556 млн грн, в том числе расходы потребления - 1,456 млн грн, из них оплата труда - 1,0682 млн грн).