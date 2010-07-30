Шахтостроители передумали пикетировать Кабмин

30 июля 2010, 19:25

Работники шахтостроительного комплекса отменили общеотраслевую акцию протеста у стен Кабинета Министров Украины, намеченную на 2 августа, так как Минуглепром выполнил их требования, информирует УНИАН. 19 июля первые 114 млн грн, предназначенные для финансирования строительства угледобывающих предприятий в 2010 году, наконец, поступили на счета. В Профсоюзе работников угольной промышленности Украины подчеркнули, что за 7 месяцев текущего 2010 года это первые поступления бюджетных средств. По информации председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации ПРУП Владимира Лащенко, бюджетные средства в область пришли еще 19 июля, но к шахтостроителям они попали не сразу. Областное казначейство продержало их больше недели на своих счетах, не пропуская дальше. Территориальная организация Укруглепрофсоюза обращалась к руководству казначейства, областным властям, губернатору. Руководители организаций приезжали в казначейство с представителями трудовых коллективов, объясняя, что каждый день проволочек с перерасчетом средств грозит социальным взрывом на предприятиях комплекса. «Общими усилиями удалось сдвинуть дело с мертвой точки, деньги «выпустили», - сказал Лащенко, - сейчас шахтостроители Донецкой области уже начали получать задолженность по заработной плате». По информации Луганской шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза, ситуация в трудовых коллективах их региона также стабилизируется, люди уже получают задолженность по заработной плате, появляются новые заказы на ведение работ. Шахтостроители западных регионов Украины тоже стали получать деньги. Так, по словам председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Трест «Укрзападуглестрой» Валерия Лучкова, людям уже выплатили задолженность, «полностью закрыта даже июньская зарплата». В ПРУПе отметили, что 114 млн грн - это далеко не вся сумма, предусмотренная в текущем году на строительство угледобывающих предприятий Украины. Согласно распоряжению Кабмина от 7 июля 2010 года №1355-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов строительства угле- и торфодобывающих предприятий, которые финансируются в 2010 году за счет средств Стабилизационного фонда» на эти цели должно быть направлено 793,1 млн грн. В ближайшее время из Киева должен выйти очередной «транш», который станет «гарантом», что последующие работы, выполненные украинскими шахтостроителями, будут проплачены своевременно и в полном объеме, заключили в профсоюзе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять