Симоненко: Азаров должен показать людям структуру газовых тарифов

По мнению лидера КПУ Петра Симоненко, вся система расчетов в газовой отрасли должна быть понятной, прозрачной и контролируемой. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе КПУ. «Газоснабжающие кампании принадлежат частному капиталу, а он, как известно, в убыток собственному карману не работает, – заметил Симоненко. - Владельцы газоснабжающих кампаний, зарабатывая сверхприбыли, практически ничего не вкладывают в переоснащение и модернизацию предприятий. Трагедия в Днепропетровске, когда в 2007 году на воздух взлетел жилой дом, это наглядно подтверждает». По словам лидера коммунистов, если владельцы компаний против инвестирования в развитие газовых коммуникаций, систем безопасности газоснабжения, а также, если они воспротивятся взять на себя установку газовых счетчиков населению, считая это тяжким бременем и ударом по рентабельности, пусть возвращают этот «убыточный бизнес» государству. «Мы считаем, что правительство должно показать народу структуру газовых тарифов, - заявил Симоненко. - А именно, какова в новых тарифах норма прибыли владельцев компаний».