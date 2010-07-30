Азаров решил взять еще один кредит

Кабмин считает целесообразным привлечь займ от Европейского банка реконструкции и развития в размере 175 миллионов евро для реализации инвестиционного проекта «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская». Соответствующее распоряжение (№ 1558-р) размещено на Правительственном портале. Кабмин также обязал Минфин, Минтопэнерго, Нацкомиссию регулирования электроэнергетики заключить с государственным предприятием «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств указанным предприятием по обслуживанию и погашению займа.