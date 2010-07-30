Россия хочет заменить продукцию запорожской «Мотор Сич»

Россия перешла к конкретным действиям по замене на самолетах Ан-148 двигателей Д-436-148 запорожской «Мотор Сич» на SaM146 производства российского «Сатурна» и французской Snecma. Воронежский авиазавод получил от «Ильюшин Финанс К°» самолет для необходимого тестирования. Как пишет Коммерсант-Украина, без согласия украинской стороны принять решение о замене двигателя невозможно, однако эксперты считают, что Россия может повлиять на этот процесс с помощью политических рычагов. Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев считает такой поворот событий давлением на предприятие: «Россия хочет, чтобы мы снизили стоимость двигателя, но этого не произойдет, потому как у нас сертифицированная продукция и есть спрос». По словам Богуслаева, ВАСО не может произвести разработки без одобрения «Антонова». К тому же в России SaM146 должен пройти сертификацию. Представитель российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) отмечает, что тестирование может проводиться и без согласия завода «Антонова». Однако, по словам директора Центра политического и экономического анализа Александра Кавы, установка SaM146 требует сертификации, а для этого необходимо согласие разработчика. «Впрочем, если Россия захочет получить согласие, а «Антонов» откажет, то они найдут рычаги в правительстве и быстро договорятся», - полагает партнер юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко. Александр Кава добавляет, что в случае если стороны договорятся об испытании нового двигателя, будет необходимо создать новый пилон (опора, на которую крепится двигатель), что требует больших средств и может занять год-полтора. «Для любых сертификаций и новых разработок нужны средства, а у «Антонова» их нет. Если ВАСО готово профинансировать, украинское предприятие не будет против», - говорит Р.Марченко.