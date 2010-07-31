Нельзя рассчитываться за долги новыми долгами - Кинах

Правительство Украины не провело надлежащую экспортную оценку относительно необходимости нового заимствования от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявляет президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат (Партия регионов) Анатолий Кинах, комментируя в эфире радио «Ера» предоставление Украине кредита МВФ на $15 млрд сообщает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на пресс-службу УСПП. А.Кинах выразил обеспокоенность отсутствием надлежащей экспортной оценки относительно необходимости нового заимствования и непрозрачным процессом утверждения его условий. «Хотя сумма внешних долгов Украины на сегодня составляет около 35% ВВП, и не является критичной, вопрос - каким образом будем отдавать долги - всегда должен находить ответ», - подчеркнул глава УСПП. «Нельзя рассчитываться за долги новыми долгами», - добавил он. По словам А.Кинаха, только хорошо работающая экономика при условии реализации структурных реформ, модернизации и либерализации налоговой системы обеспечивает необходимое наполнение бюджетов всех уровней, является источником возвращения внешних заимствований. «Получение кредита МВФ в размере около $15 млрд до конца 2012 года является положительным для страны, ее промышленно-предпринимательского сообщества, поскольку укрепление и стабилизация банковской системы ведут к положительным сдвигам в реальном секторе экономики, дают хороший сигнал инвестиционным структурам, которые хотят убедиться в надежности Украины», - отметил А.Кинах. Глава УСПП считает, что кредит МВФ должен служить укреплению экономики страны. «Направление первого транша - около $2 млрд - на покрытие дефицита бюджета - отдельный случай, все другие средства должны быть направлены на реализацию структурных реформ, модернизацию, техническое, технологическое обновление экономики», - подчеркнул А.Кинах.