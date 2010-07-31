Севастопольцы продолжают бойкотировать оплату ЖКУ

Жители Украины в январе-июне текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 16,2 млрд грн, что составляет 99,7% от начисленных за этот период сумм, сообщает УНИАН. По информации Государственного комитета статистики Украины, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях (109-107,9%), самый низкий - в Севастополе и в Одесской области (67,1% и 90,8% соответственно). Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в июне т.г. уменьшились на 2% по сравнению с июнем 2009 года, и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 182,9 грн. В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне уменьшилась на 4,1% по сравнению с маем текущего года, и на начало июля составила 10 млрд 452 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,9 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Севастополя. В частности, в июне т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 32,4% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 28%, за вывоз бытовых отходов - 23,1%, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 22%, за газоснабжение - 20,4%. В январе-июне т.г. население оплатило за электроэнергию 3 млрд 752 млрд грн, что составляет 135,8% начисленных за этот период сумм. Среди регионов наивысший уровень оплаты электроснабжения наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (204,8%–199,5%) с учетом погашения долгов предыдущих периодов, самый низкий – в Черниговской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях (78,5%-94%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало июля составляла 2 млрд 874 млн грн. В январе-июне население заключило 46 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 91,7 млн грн, а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 90,1 млн грн. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд грн, что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.