За июль гривна обесценилась относительно евро на 6,95%

Гривна с начала июля укрепилась на межбанковском рынке на 0,16% - до 7,8925 грн/дол. США, а на наличном, по операциям по продаже долларов США, – на 0,24% - до 7,8953 грн/дол. США, информирует УНИАН. «С начала июля существенное превышение объемов поступлений иностранной валюты от нерезидентов над переводами в их пользу продолжало формировать чистое предложение иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины», - говорится в сообщении НБУ. Изложенное способствовало повышению рыночных котировок гривни относительно доллара США. При этих условиях Нацбанк активно пополнял международные резервы, осуществляя интервенции по покупке иностранной валюты. Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июля на 0,17% - до 7,8932 грн/дол. США. Динамика гривни к евро и российскому рублю отвечала ситуации на международных рынках. С начала месяца гривня обесценилась относительно евро на 6,95% - до 10,3156 грн/евро, а к российскому рублю – на 3,05 % - до 2,6121 грн/10 рублей.