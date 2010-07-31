Украина и Россия скупятся на Ан-70

Создание среднего военно-транспортного самолета Ан-70 финансируется Россией и Украиной, но пока в меньших, чем предполагалось, объемах. Об этом заявил председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, информирует «Интерфакс-Украина». «По Ан-70 идет финансирование из Минобороны России и бюджета Украины. Мы получаем заказы, но финансирование небольшое, не такое, какое мы хотели бы и на какое мы рассчитывали», - сказал он журналистам на пресс-конференции в Запорожье. По его мнению, в следующем году ситуация с финансированием поправится. «Сегодня большая военная делегация прилетает из России в Киев. Уже идут и организационные меры, и финансовые потоки. И, конечно, Ан-70 будет взят на вооружение Минобороны РФ и Украины», - отметил Богуслаев. В то же время он затруднился сказать, когда произойдет поставка первого Ан-70.