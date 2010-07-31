Медведев ищет дополнительные деньги на Олимпиаду

Глобальное потепление заставит Россию потратить дополнительные деньги на подготовку к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters. Москва рассчитывала, что строительные проекты, связанные с подготовкой к Играм в Сочи, потребуют более 200 млрд рублей (6,6 млрд долл.), из которых 104 млрд рублей собиралось ассигновать государство, а остальные вложения ожидались от частных инвесторов. «Предполагаю, что нам на климат придется делать поправку и потратить на это дополнительные деньги, в том числе и применительно к зимней Олимпиаде», - сказал Медведев на встрече с главами международных спортивных федераций.