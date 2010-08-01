В Блоке Литвина говорят о необходимости заложить критический запас зерна

Народный депутат Украины от фракции Блока Литвина Екатерина Ващук рассказала, что сегодня задача правительства - как можно быстрее выделить средства, чтобы Украина не осталась без стратегического запаса зерна. «Такая угроза может существовать, если зернотрейдеры, понимая, что в этом году хлеб будет в цене, его быстро скупят», - отметила Е.Ващук, информирует ИА «Интермедиа консалтинг». «Поэтому сегодня задача правительства - как можно быстрее, не жалея, выделить средства через Аграрный фонд, поскольку они пойдут в землю и работать на следующий урожай», - считает политик. По ее мнению, нужно закупить максимальное количество зерна в Государственный фонд, в Государственный резерв и заложить критический запас, который бы давал возможность гарантировать продовольственную безопасность и возможность регулировать цены на рынке хлеба. На уточняющий вопрос ИМК, нужно ли вводить мораторий на вывоз зерна, пока государство не закупит его в госрезерв, Е.Ващук отметила, что «лучший выход - быстро закупить хлеб у товаропроизводителя». «Это можно достаточно оперативно сделать. И те товаропроизводители, которые имеют не по сто тысяч гектаров, а фермеры и средние хозяйства, которые имеют два-три-пять тысяч гектаров, всегда с большим удовольствием работают с государством, чем с трейдерами и перекупщиками», - резюмировала Е.Ващук.