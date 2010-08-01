Кинах объяснил, когда будет оправданным повышение цен на коммуналку

Повышение цен на жилищно-коммунальные услуги будет оправданным лишь в случае проведения за счет вырученных средств комплексного реформирования отрасли. Об этом заявляет президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат от Партия регионов Анатолий Кинах, информирует ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на пресс-службу УСПП. По мнению А.Кинаха, повышение коммунальных тарифов для населения может быть необходимым в контексте фундаментального реформирования отрасли, но, учитывая невысокий уровень доходов большинства граждан, это решение должно быть частью комплексной программы реформирования ЖКХ, конкретных и действенных мер по повышению качества коммунальных услуг. А.Кинах акцентировал, что в случае повышения тарифов должны быть приложены все усилия, чтобы социальная поддержка незащищенных слоев населения, выплата предусмотренных государством субсидий осуществлялись своевременно, в полном объеме и без бюрократической волокиты. Он подчеркнул, что сегодня ситуация в отрасли непростая, поскольку много предприятий ЖКХ практически обанкрочены, жилищный фонд изношен, много проблем накопилось в сфере водо-, теплоснабжения и энергоэффективной эксплуатации жилья. «Средства от повышения тарифов, безусловно, должны идти не на латание дыр, а на продуманные системные меры, которые поднимут отрасль, дадут ей новый шанс», - заявил он.