В ПР знают, что нужно сделать, чтобы зерно не вывозилось за границу

Государство должно максимально использовать рыночные рычаги влияния. Об этом в комментарии ИА «Интермедиа консалтинг» рассказал народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, отвечая на вопрос о том нужно ли вводить мораторий на вывоз зерна, пока не будут заполнены запасы Госрезерва. «Надо регулировать рынок экономическими рыночными методами ... Нужно очень осторожно относиться к административным методам на рынке зерна. Государство должно максимально использовать рыночные рычаги влияния. И вопрос в закупочных ценах», - пояснил народный депутат. Он также рассказал, что зерно вывозится за границу, потому что там его дороже продают. «Если бы государство создало такие условия, чтобы можно было так продавать и внутри страны, по нормальным ценам и, наверное, тогда бы не вывозили. Поэтому здесь должен быть рынок - рыночные цены и рынок должен балансировать спрос и предложение», - резюмировал М.Чечетов.