Терехин не высокого мнения об умственных способностях правительства

Принятие правительством дефицитного бюджета Пенсионного фонда неизбежно приведет к росту цен. Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин, сообщает Gazeta.ua. Парламентарий напомнил, что дефицит фонда покрывается за счет краткосрочных бюджетных ссуд. «Если собранный налог идет сразу на потребление особенно в ту категорию населения, которая не имеет сбережений, а пенсионеры, разумеется живут с колес, то спрос будет увеличен, а предложение не очень, понятно еще это один из эндогенных факторов инфляции», - отметил Терехин «Правительство пытается бороться с внешними симптомами, но не смотрит на диагноз. Это когда например ветряну пытаются мазать зеленкой», - подчеркнул парламентарий. В то же время, депутат убежден, что пенсии будут выплачиваться вовремя «Я не очень высокого мнения об умственных способностях сегодняшнего правительства, но если они позволят возникнуть задолженностям, то они просто дебилы». Вместе с тем депутат назвал аномальным такое явление, как дефицит Пенсионного фонда. «Любой фонд - это как в кооперативе. Сколько забрали, сколько распределили между теми, кто деньги дал, таким образом в теории дефицита пенсионного фонда быть не может ... Если фонду дают ссуду, тогда система не работает». Единственным же способом исправить уровень пенсионного обеспечения граждан депутат называет внедрение сразу третьего уровня пенсионной системы. «Введение альтернативности в решение вопроса, а куда застрахованное лицо может давать свои взносы. Или в солидарную систему государственного обеспечения, или в частные пенсионные фонды», - резюмировал депутат. Напомним, что Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда. Согласно документу его дефицит составит рекордные 27 млрд гривен.