Словакия предоставила Украине гуманитарную помощь для пострадавшей от вызванного сильными дождями в конце июня наводнения Черновицкой области на сумму более 100 тысяч евро. Об этом сообщают Українські Новини. Украина обратилась в Евроатлантический координационный центр по реагированию на катастрофы, размещенный в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия), с просьбой рассмотреть возможность предоставления гуманитарной помощи для преодоления последствий стихии. Первой на это обращение Украины отозвалась Словакия, выделив соответствующую гуманитарную помощь. Как сообщалось, первый вице-премьер-министр, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Черновицкой области Андрей Клюев прогнозирует завершение работ по ликвидации последствий наводнений в Черновицкой области 2008 и 2010 годов до июля 2011 года.