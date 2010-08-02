Бойко: Украина не торопится отдавать «РУЭ» 11 млрд куб м газа

Правительство не собирается просто так передавать 11 млрд куб м газа компании «РосУкрЭнерго» согласно решению Стокгольмского суда. Об этом в интервью «Сегодня» сообщил министр топлива и енергетики Юрий Бойко. «Изучаем решение суда, правительство не собирается что-то просто так отдавать», - заявил Бойко. Министр не исключает, что Украина не признает это решение и откажется его выполнять. «Это должны сказать юристы. Я могу ответить одно: у нас нет возможности отдавать в таких объемах ресурсы, которые, кстати, неизвестно куда исчезли. Это должны расследовать правоохранительные органы. По-моему, ни один человек в Украине не почувствовал, что эти 11 миллиардов кубов были. Это реальная проблема, которую мы получили в наследство и нам надо ее решать, но не любой ценой», - отметил он. Бойко также обвинил экс-премьера Юлию Тимошенко в том, что ее Кабмин отказался от исковых требований и проиграл суд. «Это не мы (представители «Нафтогаза». – Ред.), а они (Кабмин Тимошенко. — Ред.) отказались. Когда «Нафтогаз» получил письмо из «Газпрома» с просьбой не впутывать их в это дело, представители Кабмина Тимошенко тут же поменяли свою позицию, что привело в итоге к проигрышу в суде. Они обвиняют сами себя. Думаю, надо обнародовать всю эту переписку «Нафтогаза» и «Газпрома», тогда все вопросы отпадут. Мы уже потом получили такое тяжелое наследство, когда из двух зол пришлось выбирать меньшее: отдавать деньгами, как требовал РУЭ, или газом. Но мы никуда не торопимся. Пока изучаем решение суда, идут переговоры с «Газпромом», чтобы эта ситуация была урегулирована без нарушения газового баланса страны. Это ключевой момент. Никто не собирается передавать 11 млрд куб м газа и оставлять население грядущей зимой без тепла», - уверил он.