Украинцев могут порадовать снижением тарифов на ЖКУ

Население Украины может рассчитывать на снижение тарифов на «коммуналку». Об этом в интервью «Сегодня» сообщил министр топлива и енергетики Юрий Бойко. «Да, несомненно, если мы уменьшим закупку импортного газа. Или как минимум они не будут повышаться», - сказал Бойко. По словам Бойко, сейчас Украина выходит по ценам на российский уровень, получает тарифы, которые действуют в России. «У нас пока в среднем 580 грн за 1000 куб. м, у них — 870, причем их правительство собирается поднять цену газа для населения до 1600 грн. Но Кабмин предусмотрел четкий и простой механизм компенсации этого повышения тем людям, кто не может платить, об этом много сказано. Напомню: для трудоспособных расходы на жилкомуслуги не должны превышать 15% доходов, для пенсионеров — 10%», - рассказал он. По словам министра, себестоимость отечественного газа очень усредненно соответствует себестоимости российского газа. «Это около 50 долларов за 1000 куб. м, в зависимости от того, где добывается газ - на суше или на море (до подорожания газ населению продавался по 72,5 доллара за 1000 куб. м, а с 1 августа — по 109 долларов. — Ред.). Но это без учета капиталовложений, затрат на геологоразведку и строительство новых скважин. Чтобы добыча нашего газа не падала, а наоборот, росла, «Нафтогазу» сейчас необходимо на эти цели очень много вкладывать денег. Дополнительные средства, взятые у населения путем роста тарифов, будут использованы исключительно на это. Иначе скоро мы получим снижение добычи, будем вынуждены покупать еще больше газа в России и снова повышать цену для народа», - отметил Бойко.