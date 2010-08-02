Украина уже получила от МВФ $1,89 млрд

Украина уже получила первый транш нового кредита Международного валютного фонда в размере 1,89 млрд долл. Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, информирует УНИАН. «Первый транш – 1 млрд 890 млн долл. – зашел на счета», – сказал он. При этом Тигипко отметил, что из этой суммы 1 млрд долл. будет направлен на покрытие дефицита Государственного бюджета. «Из этих денег миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета, а 890 млн – в валютные резервы Нацбанка», – сказал он. По словам вице-премьера, второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ. Как сообщалось, 29 июля т.г. на пресс-конференции Тигипко заявил, что МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд долл. на покрытие дефицита Госбюджета Украины лишь 2 млрд долл., причем эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины. Позже премьер-министр Николай Азаров заявил, что на покрытие дефицита Госбюджета планируется направить порядка 20% общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.