Хлеб подорожает осенью - эксперт

Мука через три месяца подорожает на 15%, то есть теоретически цены на хлеб могут повыситься на 7-10%, хотя тут многое будет зависеть от политики хлебопеков. Такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, сообщает УНИАН. По мнению Лапы, цены на муку повышаются в связи с ситуацией на мировых рынках и с удорожанием себестоимости производства. «Те цены, которые на внутреннем рынке сейчас - а это продовольственное зерно где-то в рамках от 1,4 до 1,5 тыс. грн за тонну, - они, с точки зрения экономики сельскохозяйственного производства, гарантируют 15% рентабельности, что в принципе не является завышенным показателем. И это повышение цен позволит в значительной мере стабилизировать финансовое состояние на большинстве сельскохозяйственных предприятиях Украины», - отметил эксперт. В то же время, по словам Лапы, цены на фуражное зерно растут активнее. Сегодня они приблизительно на 30% выше, чем в прошлом году. Скоро животноводческая сфера почувствует на себе этот рост. Как отметил директор Аналитического агентства ААА Сергей Наливка, мировые тенденции на зерновом рынке обусловлены климатическими изменениями. В частности, в России и в Казахстане вследствие жары и дождей произошли большие потери зерна. «Украина на их фоне оказалась в самой лучшей, наверное, ситуации, с продовольственным зерном у нас все нормально: его хватит не только на внутреннее потребление, но и на экспорт и на резерв», - сказал он. Внутренний рынок и экспортеры отреагировали на рост цен на зерновые. «В данном случае рынок наш адекватно реагирует, и хлебопеки уже ожидают роста цен на свою продукцию. В частности, мука хлебопекарная уже стала подтягиваться по цене…» - отметил Наливка.