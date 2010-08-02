НКРЭ продолжает играть с тарифами

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины увеличила предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на 9,8% (на 194,4 грн) – до 2 тыс. 187,2 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку). Решение об увеличении цены на газ с 1 августа 2010 года закреплено постановлениями регулятора № 1008 и № 1009 от 30 июля 2010 года, сообщает «Интерфакс-Украина». Отметим, с 1 января 2009-го по 1 мая 2010-го предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций был установлен на уровне 2020,25 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку). С 1 мая 2010 года предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций был снижен на 1,4% (на 27,45 грн) – до 1 тыс. 992,8 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку). НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики.