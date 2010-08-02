«Авиадружба» Украины и РФ может закончиться судом

Крупнейшее предприятие Украины по производству авиационных двигателей будет судиться с конструкторским бюро «Антонов», если оно согласует установку на Ан-148 российских двигателей SaM-146. Об этом сообщил глава украинского производителя Вячеслав Богуслаев, пишет »Дело». По словам Богуслаева, АНТК им. Антонова обязалось на первые 50 самолетов Ан-148 устанавливать двигатели, произведенные на «Мотор Сичи». «Конструкторское бюро имеет право устанавливать на машину другой мотор, начиная с 51 самолета», - пояснил Богуслаев. Топ-менеджер также отметил, что направил официальные письма двадцати семи компаниям-поставщикам комплектующих для украинского двигателя Д-436 с просьбой поддержать комплектацию Ан-148 двигателем «Мотор Сичи». Он также уточнил, что по расчетам предприятия, окупаемость программы производства двигателя Д-436 рассчитана на выпуск 100 моторов. Напомним, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации провело ряд совещаний по вопросу установки двигателя SaM-146 на самолеты Ан-148. Однако окончательного решения о замене поставщика двигателей для этой машины не принято.