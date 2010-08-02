На Одесщине зерна на полях больше не осталось

В Одесской области завершена уборочная кампания, в ходе которой намолочено почти 2,6 млн тонн зерна. Как сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития обладминистрации Иван Панчишин в ходе аппаратного совещания в Одесской обладминистрации в понедельник, зерновые убраны с территории около 1,2 млн га, пишет «Интерфакс-Украина». Кроме того, в ближайшее время будут убраны более поздние культуры - кукуруза, просо, гречка, рис. «Валовый сбор зерна полностью обеспечивает потребность региона в семенах, продовольственном зерне, фураже для животноводства, а также дает возможность реализовать более 1 млн тонн зерна на внутреннем рынке для пополнения оборотных средств хозяйств», - сказал Панчишин.