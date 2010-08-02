ЧФ РФ продолжает накапливать долги в ПФУ

В Пенсионном фонде Украины назвали самого крупного должника фонда в Севастополе - строительное управление Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ), пишет «Интерфакс-Украина». По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе, на сегодня задолженность указанного строительного управления составляет 11,211 млн грн. Как утверждают в фонде, с января 2010 года задолженность плательщиков по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд постоянно возрастала. Так, если на 1 января общая сумма задолженности составляла 17 млн 068,4 тыс. грн, то, согласно предварительным данным, по состоянию на 1 июля она достигла 18 млн 890,7 тыс. грн. Крупнейшими должниками перед Пенсионным фондом, кроме строительного управления ЧФ РФ, оказались ОАО «Севастопольский морской завод» – 915 тыс. грн, ООО СРУП «Лазаревское адмиралтейство» – 842 тыс. грн, ГП КБ «Радиосвязи» – 1,177 млн грн.