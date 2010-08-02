В МинЖКХ планируют сэкономить 30% газа

Украина к 2014 году может уменьшить потребление газа на 30%. Об этом заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич, сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР. «В настоящее время 16 областей уже разработали и утвердили программы модернизации теплоэнергетики, используя разработки украинских научных работников, в частности, академика Анатолия Долинского. Уменьшить объем потребления газа вполне реально», - сказал Хиврич. По его словам, в 2010 году будет направлено 580 миллионов гривен на выполнение программ модернизации теплоэнергетики. «В следующем году, по утвержденной парламентом программе реформирования ЖКХ, запланировано на модернизацию 1,1 миллиарда гривен. Через год - почти полтора миллиарда, и так далее, пока не завершим это дело», - отметил Министр. По его словам, если деньги удастся привлечь в полном объеме, то к 2014 году на 30% (около 2 миллиардов кубометров газа) может быть сокращено потребление газа. «В этом году планируем сэкономить 4-5%», - уточнил министр. Он также добавил, что если потребление газа будет снижено на треть, то необходимо будет пересматривать тарифы. «Можно говорить не о снижении, а о смягчении тарифов. Если уменьшится составляющая голубого топлива в себестоимости услуги, то, бесспорно, тариф пересчитают. Но в себестоимости еще учтены электроэнергия, минимальная зарплата. А эти показатели растут», - отметил Хиврич.