Украинские АН-148 отправят в Азию

Украинский авиастроительный холдинг «Антонов» подписал контракт с российской лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко.» на поставку двух региональных реактивных самолетов Ан-148, пишет «Дело». Самолеты будут построены на «Серийном заводе «Антонов». Машины передадут заказчику одной из стран Юго-Восточной Азии. Срок поставки первого из них – через 6 месяцев. Имя заказчика представители «Антонова не разглашают». Как отметил президент ГП «Антонов» Дмитрий Кива, 30 июля подписан первый контракт на поставку Ан-148 заказчику за пределами СНГ. «Это результат большой слаженной работы всех партнеров по программе. Работая над Ан-148, мы сделали самолет, который соответствует всем современным нормам безопасности и экологичности. Получены также дополнения к сертификату, подтверждающие возможность самолета выполнять посадку в автоматическом режиме по категории IIIА ИКАО и выполнять полеты в системе P-RNAV. В результате им заинтересовались не только отечественные, но и зарубежные авиакомпании», - отметил глава «Антонова».