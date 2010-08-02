В Кабмине прикинули, во сколько обойдется Олимпиада-2022 в Карпатах

Зимняя Олимпиада-2022 в Карпатах — вполне реальна. К такому выводу единодушно пришли вице-премьер Борис Колесников, президент НОК Сергей Бубка и министр спорта Равиль Сафиуллин во время поездки в горные районы Львовщины, пишет Сегодня. «Ничего невозможного нет. Те условия, которые есть, не пугают», — сказал после осмотра спортивных и горнолыжных баз Колесников. Вице-премьер уверен, что при нормальном отношении можно вовремя подготовить горы к играм. Главнее, чтобы не вышло так, как с подготовкой Чемпионата Европы по футболу: о Евро-2012 узнали три года назад, а по-настоящему готовиться начали только теперь. Львовщина и частично Закарпатье, считает вице-премьер, могут стать базовыми областями на Олимпиаде. Но окончательные итоги будут подводить после поездок в Ивано-Франковскую область и окрестности Ужгорода. Оптимизм Колесникова разделяет Сергей Бубка, считающий, что в 2014 году Украина сможет подать заявку на проведение Олимпиады. Около семи лет уйдет на строительство и общий «тюнинг» Карпат. Колесников побывал на базе «Динамо» в Славском и на соседнем Тысовце — самой крупной в Украине спортивной базе с горнолыжными трассами (комплекс принадлежит Минобороны) и даже потренировался в стрельбе из ружья на биатлонном стрельбище. По словам директора базы Владимира Мельникова, в развитие «Тысовца» нужно вложить сотни миллионов евро. Лишь трамплин с искусственным покрытием для прыжков на лыжах обойдется в 50 миллионов евро, лыжная трасса — еще дороже. По оценкам Колесникова, до 2022 года нужно будет вкладывать в строительство объектов Олимпиады примерно до миллиарда долларов ежегодно. А пока в горных районах запретят продавать землю. По словам губернатора Львовщины Василия Горбаля, мораторий будет действовать до принятия плана-концепции по проведению Олимпиады. Горбаль попросит соседние области (Ивано-Франковщину и Закарпатье) выдать подобные распоряжения, чтобы там под шумок не начали срочно продавать горные гектары. Ведь это может помешать подготовке инфраструктуры к Олимпиаде.