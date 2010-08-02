Кабмин дал деньги на закрытие более 100 шахт

Кабинет Министров Украины своим распоряжением выделил из Стабилизационного фонда Госбюджета 286,137 млн грн на финансирование работ, связанных с ликвидацией угледобывающих предприятий, пишет УНИАН. Согласно документу, средства будут выделены за счет нераспределенных остатков Стабфонда Госбюджета-2010 год, поступлений от приватизации и продажи земли, а в случае недостаточности указанных средств их планируется привлечь за счет размещения государственных ценных бумаг. Деньги будут направлены на финансирование работ на 107 шахтах, ликвидация которых была начата в период 1997-2008 гг.