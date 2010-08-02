Колесников увидел прогресс во Львове

Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников во время рабочей поездки во Львовскую области ознакомился с ходом строительных работ на стадионе во Львове к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Об этом «Главреду» сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. Находясь на объекте, Колесников отметил значительный прогресс в сооружении стадиона. «Если вспомнить первый визит в марте этого года на стадион, то здесь стояла лишь одна бетонная свая. В настоящий момент строительство значительно продвинулось, активно ведутся все работы. Мы ожидаем, что в сентябре следующего года львовский стадион будет сдан в эксплуатацию. В настоящий момент активно осуществляются переговоры по определению подрядчика, который будет заниматься газоном на львовском стадионе», - отметил вице-премьер. По словам Колесникова, на данный момент активно обсуждаются вопросы относительно благоустройства прилегающей к стадиону территории: «Идет речь не только о дорогах, но и об общей коммуникации, клумбах и вообще о приличном виде, который будет на европейском уровне». Чиновник сообщил журналистам, что во время следующего визита на объект, который он планирует осуществить осенью, надеется увидеть еще больший прогресс.