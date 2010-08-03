Moller-Maersk выплатила США $3 млн за нарушение эмбарго в Судане и Иране

Датская группа компаний AP Moller-Maersk Group выплатила США $3,1 млн за нарушение американского эмбарго в Судане и Иране, сообщает France 24. По словам представителя компании, Moller-Maersk приняла решение выплатить США данную сумму с целью прекращения уголовного преследования против нее, как это принято в американском судопроизводстве. Также Moller-Maersk подтвердила обязательства соблюдать законы стран, в которых она работает, и выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией, передает «Газета.ru». Группа компаний AP Moller-Maersk Group, основанная в 1904 году, работает в сфере морских перевозок, судостроения, энергетики и является одним из мировых лидеров отрасли. Ее штат насчитывает около 150 тысяч сотрудников в 130 странах, штаб-квартира находится в Копенгагене.