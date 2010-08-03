Минфин отказал городам в выпуске облигаций на 1 млрд грн

Правительство вчера получило первый транш кредита Международного валютного фонда в размере $1,89 млрд и сразу же приступило к выполнению обязательств перед крупнейшим внешним кредитором. Пообещав фонду сократить объемы госдолга, Минфин уже отказал четырем потенциальным муниципальным заемщикам из пяти в выходе на внутренний рынок заимствований. О выпуске облигаций на общую сумму 1,06 млрд грн до конца 2010 года заявляли в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Черкассах и Автономной республике Крым. Эти средства планировалось направить на капитальные расходы, информирует «Коммерсант-Украина». Мэр Черкасс Сергей Одарыч сообщил, что отказ в выпуске пятилетних бумаг на 70 млн грн подписал заместитель министра финансов Андрей Кравец, курирующий вопросы госдолга. «Минфин дал отказ со ссылкой на технический меморандум между Украиной и МВФ, что является недопустимым и неправильным, учитывая, что документ не ратифицирован и не является законом», – заявил директор департамента экономической политики и развития исполкома Черкасского горсовета Павел Карась. Он считает, что город может обслуживать выпуск бумаг под 18% годовых: «Действия Минфина являются ограничением права самоуправления, и мы вправе обжаловать их в суде». Одарыч заверил, что отстаивать свое право в суде город не планирует из-за длительности процесса, а привлечение средств для ремонта дорог мэрия возобновит в начале 2011 года. И. о. городского председателя Харькова Геннадий Кернес рассказал, что вчера получил по почте отказ Минфина (выпуск на 500 млн грн), но мэрия намерена добиваться позитивного решения. «Мы будем искать возможности получения средств на те программы, которые хотели профинансировать за счет выпуска городского займа»,– заявил Кернес. Заместитель министра финансов Крыма Владимир Левандовский и мэр Запорожья Евгений Карташов, которые планировали привлечь 400 млн грн и 20 млн грн соответственно, подтвердили отказ Минфина в эмиссии облигаций из-за требования МВФ, но назвали его временным – уже через несколько месяцев проблема решится в пользу муниципалитетов. «Мы настоятельно просим Минфин, потому что без получения денег нам будет очень сложно входить в зиму», – отметил Карташов. Эти средства Крым и Запорожье хотели потратить на ремонт дорог, обновление троллейбусного парка, ремонт крыш и подготовку к отопительному сезону. Только Днепропетровск, планировавший привлечь 70 млн грн, не получил официального отказа министерства. По словам пресс-секретаря мэра города Ивана Куличенко Натальи Бабаченко, срок согласования еще не истек.