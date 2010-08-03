Генконсульство Польши становится проблемным долгостроем

Строительство нового помещения Генерального консульства Польши во Львове приобретает признаки проблемного долгостроя, сообщает «Немецкая волна». Согласно договору между польской стороной (заказчиком) и компанией «ВЕЕМ-Будсервис» (исполнителем), заключенным в 2007 году, новое помещение генконсульства должно было быть построено в мае этого года. Но, объект до сих пор не сдан. По информации руководителя строительной компании Владимира Бригадира, работы выполнены на 95 процентов. Украинские строители уже два месяца ведут переговоры с консульством, требуя возместить им расходы, которые возникли в связи с изменением валютного курса гривни. А это 4 миллиона гривен. По словам Бригадира, работники компании чувствуют себя обманутыми, потому что заказчик отказывает в расчете и узаконивании всех изменений в смете. В понедельник генподрядчик прибегнул к акции протеста с требованием, чтобы Варшава вмешалась в хозяйственный конфликт, а также организовал сбор пожертвований на достройку помещения. В официальном объяснении польской стороны за подписью генконсула Гжегожа Опалински отмечается, что новое консульство не приступило к работе вовремя из-за невыполнения работ генподрядчиком согласно договору. И никаких задержек с финансированием, осуществляющимся из бюджета Польши, нет. Договором обусловлен фактор инфляции, а также нераспространение информации о деталях соглашения. В то же время польская сторона не желает предоставлять огласку конфликту, потому что объект построен на 95 процентов, и даже готова самостоятельно завершить строительство. Эксперт по строительству, вице-президент Ассоциации строительных предприятий Львовщины Владимир Креховецкий считает, что конфликт бросает тень на украинско-польское сотрудничество, но больше всего страдает в этой ситуации рядовой украинец, который стоит в очереди за визой. По его мнению, львовская власть должна вмешаться в спор, ведь участок предоставлен бесплатно, а объект вовремя не сдан. По подсчетам эксперта, стоимость такого объекта составляет около миллиона евро, причем украинцы платят в польскую казну до 1,5 миллионов евро ежемесячно за получение визы, добавляет эксперт.