Повышение цен на газ не сбалансирует бюджет «Нафтогаза»?

В I квартале из-за разницы отпускной и импортной цены на газ НАК «Нафтогаз Украины» понесла 3 млрд грн убытков. За счет повышения цен на газ удастся выручить до конца года 2,55 млрд грн, что лишь частично покроет понесенные в I квартале убытки. Об этом рассказал источник «Коммерсант-Украина» в НКРЭ. «Если бы такие цены на газ для промышленности, как были в I квартале, остались и дальше, убытки монополии составили бы по итогам года 12 млрд грн», – объяснили в НКРЭ. На химиках это повышение не отразится – благодаря росту цен на удобрения им удастся компенсировать повышение стоимости топлива, считают в комиссии. Дело в том, что в этом году из-за резкого повышения стоимости зерновых аграрии начали раньше обычного закупать удобрения. Это привело к повышению цен на них настолько, что украинским компаниям стало выгодно работать даже несмотря на высокую стоимость газа. Но участники рынка оценивают рост цен негативно. «Сейчас химические предприятия экспортируют удобрения с рентабельностью 5-6%. Повышение цен на газ приведет к тому, что рентабельность будет близка к нулю. Но работать в этих условиях все равно выгоднее, чем стоять, поскольку простои приводят к гораздо большим убыткам»,– говорят в пресс-службе «Ровноазота». Вице-президент «Индустриальной группы» Александр Пилипенко говорит, что рост цен на газ заставит металлургов повысить стоимость продукции, в том числе для внутреннего рынка. По прогнозам председателя правления ММК им. Ильича Владимира Бойко, цены на металлопродукцию внутри Украины в результате могут вырасти на 3-4%. Член комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Гудыма отмечает, что повышение цен на газ не позволит сбалансировать бюджет «Нафтогаза», поскольку в компании одновременно растут и издержки. «Насколько мне известно, объем издержек со II полугодия в компании вырос на 15%. Именно для того, чтобы перекрыть его, и необходимо было повышение цен», – говорит директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. Он также отмечает, что НАК могла бы найти дополнительные источники дохода и без повышения цен на газ для промышленности. «На прошлом аукционе по продаже сжиженного газа «Укргаздобычей» он был продан по 2 тыс. грн при цене 6 тыс. грн на рынке. «Укрнафта», которая также принадлежит НАК, продает нефть на 30% ниже рыночной цены, – заявил Куюн. – Пока будут проходить такие странные аукционы, «Нафтогазу» постоянно будет не хватать денег на покрытие дыр в бюджете». Напомним, что НКРЭ постановлениями №1008 и №1009 от 30 июля, которые были опубликованы в понедельник, с 1 августа на 9,8% повысила цену на газ для промышленных потребителей и приравненных к ним бюджетных организаций. В результате стоимость газа для промышленности выросла с 2,62 тыс. до 2,88 тыс. грн за тысячу кубометров. Это уже второе повышение цен на газ для промышленности с начала года. На III квартал правительство отменило действующие с ноября 2008 года льготы для металлургических и химпредприятий, и стоимость газа для них повысилась на 22,87%, до 2,62 тыс. грн за тысячу кубометров.